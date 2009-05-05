ЮЗЖД закрыла 13 стрелочных переводов

На протяжении месяца, с 16 марта по 16 апреля 2009 года, Юго-Западная железная дорога провела на промышленных и железнодорожных предприятиях 133 проверки относительно состояния подвижного состава и путей.

Как отмечает пресс-служба ЮЗЖД, во время проверки технического обслуживания подвижного состава работники железной дороги выявили 16 поврежденных вагонов. Сумма убытка составляет свыше 18 тысяч гривень.

Также было инициировано закрытие 13 стрелочных переводов и 18 подъездных путей промышленных предприятий, которые не отвечали требованиям правил технической эксплуатации.