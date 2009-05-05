ЮЗЖД закрыла 13 стрелочных переводов
15:42, 05 мая 2009Транспорт/Связь
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B 18 подъездных путей промпредприятий
На протяжении месяца, с 16 марта по 16 апреля 2009 года, Юго-Западная железная дорога провела на промышленных и железнодорожных предприятиях 133 проверки относительно состояния подвижного состава и путей.
Как отмечает пресс-служба ЮЗЖД, во время проверки технического обслуживания подвижного состава работники железной дороги выявили 16 поврежденных вагонов. Сумма убытка составляет свыше 18 тысяч гривень.
Также было инициировано закрытие 13 стрелочных переводов и 18 подъездных путей промышленных предприятий, которые не отвечали требованиям правил технической эксплуатации.
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