ЮЗЖД с начала года оштрафовала более тысячи человек
15:47, 05 мая 2009Транспорт/Связь
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За хождение по ж/д полотну
Работники подразделений военизированной охраны Юго-Западной железной дороги задержали 1075 человек за хождение по железнодорожному полотну в неустановленных местах.
По данным пресс-служба ЮЗЖД, виновники оплатили штраф на общую сумму 9899 гривень.
В прошлом году за соответствующий период было задержано 1045 человек за аналогичное нарушение.
Железнодорожники напоминают, что ж/д полотно - зона повышенной опасности и переходить его нужно в установленных местах, а также пользоваться мостовыми переходами.
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