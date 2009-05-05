ЮЗЖД с начала года оштрафовала более тысячи человек

Работники подразделений военизированной охраны Юго-Западной железной дороги задержали 1075 человек за хождение по железнодорожному полотну в неустановленных местах.

По данным пресс-служба ЮЗЖД, виновники оплатили штраф на общую сумму 9899 гривень.

В прошлом году за соответствующий период было задержано 1045 человек за аналогичное нарушение.

Железнодорожники напоминают, что ж/д полотно - зона повышенной опасности и переходить его нужно в установленных местах, а также пользоваться мостовыми переходами.