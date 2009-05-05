ПЖД в течение недели отремонтирует 7,6 км ж/д полотна

Приднепровская железная дорога с 5 по 8 мая осуществит капитальный ремонт на участках Правда-Сухачевка, Карнауховка-Сухачевка и 3-м пути станции Кириловка.

Как сообщает пресс-служба ПЖД, в целом с 5 по 8 мая на Приднепровской железной дороге будет осуществлен капремонт 3 км и средний ремонт 4,6 км ж/д полотна. Также железнодорожники заменят 7 комплектов стрелочных переводов и выполнят средний ремонт 3 комплектов стрелочных переводов.

На текущей неделе будут подлежать среднему ремонту участки Орловщина-Новомосковск и Днепропетровск Южный-Встречный, стрелочные переводы на станциях Таврийск и Кушугум и ж/д полотно на станции Запорожье-1.

Стрелочные переводы за указанный период заменят на станциях Николаевка, Мелитополь, Запорожье Левое и Запорожье Малое. На участке Роздоры-Вишневецкое будет заменен бесстыковочный путь. Отделочные работы будут проводиться на 13-м пути станции Днепропетровск, на станции Синельниково-1 и участке Синельниково-1-Синельниково-2.

В связи с этим железнодорожники призывают граждан внимательно следить за объявлениями на вокзалах и предварительно планировать свои поездки, поскольку в графике движения пригородных поездов возможны изменения.