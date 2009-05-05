«Укрпочта» в этом году откроет 60 передвижных отделений

Украинское государственное предприятие почтовой связи «Укрпочта» в 2009 году планирует открыть 60 передвижных отделений, которые будут обслуживать 373 населенных пункта вместо 193 нерентабельных объектов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщила директор «Укрпочты» Таисия ЗАМКОВА.

По ее словам, в Украине самая большая сеть почтовых отделений, поэтому сейчас осуществляется ее оптимизация. «Не путем закрытия отделений связи, а путем их перевода на передвижные отделения связи», - сказала Т. ЗАМКОВА.

По ее словам, передвижные отделения включают в себя автомобиль, необходимую мебель и технику. В прошлом году было открыто 80 таких отделений. На сегодня их 185.

По данным первого заместителя главы Государственной администрации связи Министерства транспорта и связи Украины Александра БАРАНОВА, создание таких передвижных отделений не нанесет ущерба, поскольку население продолжит получать почтовые услуги в полном объеме. Кроме того, многие получат доступ к услугам электронных переводов, покупки электронных билетов и т.п., которых до этого не было, благодаря тому, что каждое передвижное отделение будет иметь ноутбук с подключением к Интернету и необходимым системам.

При этом Т.ЗАМКОВА отметила, что это оптимизирует работу, поскольку при существующей разветвленной системе отделений «Укрпочты» 46% работников предприятия работают неполный рабочий день.

Справка УНИАН. УГППС «Укрпочта» насчитывает свыше 15 тысяч объектов, из них почти 4 тысячи – городские почтовые отделения связи и свыше 10 тысяч – сельские. Всего в сети работает 20 тыс. компьютеров, 4330 единиц автотранспорта, 2,5 тыс. почтовых маршрутов. Сегодня почтовая сеть предлагает свыше 50 видов услуг.