Украина будет покупать у Турции радиоприемники и средства связи

Украина будет покупать у Турецкой Республики тактические радиоприемники и средства связи

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие документы сегодня в Киеве подписаны после шестого заседания Стратегического совета высокого уровня под председательством президентов Украины Петра Порошенко и Турции Реджепа Тайип Эрдогана.

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В частности, глава совета директоров турецкой компании ASELSAN Ибрагим Озкол и исполняющий обязанности директора ГСП «Спецтехноэкспорт» Владислав Белбас подписали контракт о приобретении тактических радиоприемников и средств связи.

Кроме того, глава подсекретариата по вопросам обороны Министерства обороны Турции Исмаил Демир и заместитель генерального директора ГК «Укроборонпром» Владимир Кострицкий подписали план действий по применению меморандума относительно сухопутной платформы, который был подписан 14 марта 2017. Также стороны подписали план действий по применению меморандума относительно летательных аппаратов, который был подписан 10 мая 2017.

Также министр национальной обороны Турции Нуреддин Джаникли и министр обороны Украины Степан Полторак подписали имплементационный протокол между Кабинетом министров Украины и правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области географической информации.

Как сообщал УНИАН, Государственная акционерная холдинговая компании "Артем" и госпредприятие "Спецтехноэкспорт", что входят в состав государственного концерна "Укроборонпром", будут сотрудничать по программе производства боеприпасов с турецкой корпорацией машинной и химической промышленности MKEK (Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu).