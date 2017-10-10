Авиакомпания Air Berlin прекратит полеты в конце октября

Немецкая авиакомпания Air Berlin, которая объявила банкротстве, как ожидается, прекратит выполнять полеты не позднее 28 октября. Об этом говорится в сообщении компании, передает Deutsche Welle.

Дочерние предприятия Air Berlin - австрийская авиакомпания Niki и немецкая LGW, продолжат осуществлять полеты.

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До 12 октября Air Berlin продолжит переговоры о продаже части компании с крупнейшим немецким авиаперевозчиком Lufthansa и британским лоукостером EasyJet. Как отмечается в сообщении, после их завершения Air Berlin "шаг за шагом свернет свою деятельность".

Кроме того, 9 октября руководство Air Berlin начинает переговоры с представителями трудового коллектива об урегулировании социальных обязательств, а в штаб-квартире компании в Берлине для сотрудников компании будет проведена ярмарка вакансий с участием потенциальных работодателей. Среди них, в частности, называют химический гигант BASF и железнодорожный концерн Deutsche Банн.

В то же время, по информации профсоюза пилотов Cockpit, до сегодняшнего дня лишь незначительное число пилотов Air Berlin пытались найти себе работу в других авиакомпаниях. Как заявил представитель профсоюза Маркус Валь, "этот шаг сделали от 20 до 50" из 1250 пилотов.

Как сообщал УНИАН, немецкая авиакомпания Air Berlin объявила о банкротстве. Air Berlin основали в 1978 году. Это вторая по величине авиакомпания в Германии.