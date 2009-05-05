"Киевстар" в 1-м квартале снизила доход на 24%

Доход оператора мобильной связи "Киевстар" в первом квартале 2009 года по сравнении с первым кварталом 2008 года снизился на 24% и составил 2,35 млрд. норвежских крон.

Об этом говорится в отчете основного акционера «Киевстара» норвежской компании Telenor, которым располагает УНИАН.

Операционная прибыль компании по итогам первого квартала 2009 года снизилась на 31,2% и составила 991 млн. норвежских крон.

Показатель EBITDA компании «Киевстар» в первом квартале снизился на 26,9% и составил 1,37 млрд. норвежских крон.

Капитальные инвестиции компании снизились на 13% и составили 296 млн. норвежских крон.

К концу марта 2009 года компания «Киевстар» имела 23,05 млн. абонентов, что на 600 тыс. меньше, чем к концу марта 2008 года, средний ежемесячный доход с одного абонента в первом квартале 2009 года составил 32 норвежских корны (в первом квартале 2008 года - 42 норвежских кроны).

Консолидированная выручка компании Telenor (с учетом компании "Киевстар") в первом квартале 2009 года увеличилась на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года и составила 27,1 млрд. норвежских крон.

Справка УНИАН. Национальный мобильный оператор «Киевстар» – лидер украинского рынка мобильной связи по доходам и числу абонентов - 23,1 млн. чел. (по состоянию на 01.04.2009 г.). «Киевстар» обеспечивает покрытие территории, где проживает 99,9% населения Украины, охватывая своей сетью все большие и малые города и более 28 тыс. сельских населенных пунктов, все основные национальные и региональные трассы, большинство морских и речных побережий Украины. «Киевстар» предлагает услуги EDGE/GPRS на всей территории своего покрытия Украины, а также роуминговые услуги в 194 странах на 5 континентах.

Основными акционерами компании являются Telenor (56,5% акций) и «Сторм» (остальной пакет акций), аффилированный с российской «Альфа Групп».