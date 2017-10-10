Над Калиновкой, где горел склад боеприпасов, открыто воздушное пространство

Над городом Калиновка Винницкой области, где 26 сентября произошли пожар и взрывы на складе боеприпасов, открыто воздушное пространство. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

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По состоянию на 7.00 10 октября открытых очагов горения и взрывов боеприпасов на территории склада не наблюдается. К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены 2 пожарных танка, 2 инженерные машины разграждения Минобороны Украины.

Сводный пиротехнический отряд ГСЧС (101 человек с привлечением 38 ед. техники) проводит очистку местности от взрывоопасных предметов в 5-километровой зоне вокруг арсенала.

Обследовано на наличие взрывоопасных предметов 22,341 тыс. га территории, обнаружено и изъято 2 тыс. 12 взрывоопасных предметов. Всего с начала выполнения работ получено и выполнено 426 заявок от населения по выявлению взрывоопасных предметов.

Как сообщал УНИАН, пожар и взрывы на открытой площадке хранения боеприпасов войсковой части А1119 вблизи города Калиновка произошли вечером 26 сентября. Пострадали два человека.

Из-за чрезвычайной ситуации было закрыто движение железнодорожного, автомобильного и воздушного транспорта.