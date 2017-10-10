Toyota выпускала авто из потенциально бракованного металла‍ - СМИ

10:25, 10 октября 2017
Транспорт/Связь
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По информации издания, компания Kobe Steel была уличена в подделке данных о прочности и ряде других характеристик выпускаемых деталей.

Иллюстрация REUTERS

Японский автомобильный концерн Toyota мог выпускать свою продукцию из потенциально бракованного материала, сообщает Прайм со ссылкой на агентство Kyodo. Официальный Токио рекомендовал машиностроительным компаниям и автопроизводителям Японии проверить безопасность алюминиевых деталей, поставляемых компанией Kobe Steel.

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По информации издания, компания Kobe Steel была уличена в подделке данных о прочности и ряде других характеристик выпускаемых деталей.

Продукция этого поставщика использовалась всеми японскими крупными автоконцернами, а также применялась в производстве тяжелых ракет-носителей H-2A. Произведенные детали закупали свыше 200 промышленных корпораций по всей стране. В их числе такие гиганты автопрома, как Toyota Motor и Mitsubishi Heavy Industries.

Власти страны рекомендовали бизнесу проверить спорные детали. В случае обнаружения в них изъянов, корпорации будут отозвать на переделку автомобили, самолеты и локомотивы.

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Теги: #Toyota комплектующие