Toyota выпускала авто из потенциально бракованного металла‍ - СМИ

Японский автомобильный концерн Toyota мог выпускать свою продукцию из потенциально бракованного материала, сообщает Прайм со ссылкой на агентство Kyodo. Официальный Токио рекомендовал машиностроительным компаниям и автопроизводителям Японии проверить безопасность алюминиевых деталей, поставляемых компанией Kobe Steel.

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По информации издания, компания Kobe Steel была уличена в подделке данных о прочности и ряде других характеристик выпускаемых деталей.

Продукция этого поставщика использовалась всеми японскими крупными автоконцернами, а также применялась в производстве тяжелых ракет-носителей H-2A. Произведенные детали закупали свыше 200 промышленных корпораций по всей стране. В их числе такие гиганты автопрома, как Toyota Motor и Mitsubishi Heavy Industries.

Власти страны рекомендовали бизнесу проверить спорные детали. В случае обнаружения в них изъянов, корпорации будут отозвать на переделку автомобили, самолеты и локомотивы.