Минтрансу не удалось по спутнику связаться с «Арианой»

Министерству транспорта и связи пока не удалось связаться с экипажем захваченного пиратами судна «Ариана» по спутниковой связи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на брифинге глава Государственной администрации морского и речного транспорта, заместитель министра транспорта и связи Михаил ЧУБАЙ.

«Мы выходили на связь несколько раз, вызов идет, но ответов не поступает», - отметил он. В то же время, по его словам, членам экипажа были направлены СМС с телефоном горячей линии, которую открыла компания «Укркрюинг» (укр. «Укркрюїнг») как посредник трудоустройства моряков на иностранные суда. Данная горячая линия открыта в Одессе, ее номер 776-22-10.

Как отметил М.ЧУБАЙ, всю информацию о судне министерство получает от компании «Укркрюинг», которая поддерживает связь с греческим владельцем судна.

По словам М.ЧУБАЯ, греческой компании-оператору удалось установить связь с капитаном «Арианы» Геннадием ВОРОНЦОВЫМ, который подтвердил, что судно находится у берегов Сомали, состояние всех членов экипажа - удовлетворительное. Он также отметил, что пока нет информации о требованиях пиратов.

Напомним, балкер "Ариана" с украинским экипажем (24 человека) был захвачен пиратами 2 мая в 250 милях к юго-западу от Сейшельских островов в Индийском океане. Балкер следовал из Бразилии на Ближний Восток с грузом 35 тысяч тонн сои.