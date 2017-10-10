Бизнес и УЗ ищут сбалансированное решение по повышению ж/д тарифов - Ляпина

"Укрзализныця" и бизнес работают над поиском сбалансированного решения по размеру повышения тарифов на грузоперевозки, сообщила глава Государственной регуляторной службы Украины Ксения Ляпина.

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"Мы сейчас стремимся достичь решения проблемы отношений железной дороги и грузоперевозчиков, найти такую цифру повышения, которая будет сбалансированная. Она даст определенный ресурс железной дороге и не разрушит, не приведет к чрезвычайной инфляции", - сказала она в эфире телеканала 112.

По ее словам, размер повышения ж/д тарифов будет меньше, чем заявленные 22,5%.

Отвечая на вопрос, какая цифра сейчас обговаривается, Ляпина сказала: "Между 10% и 15% идет поиск этого сбалансированного решения".

Как отметила глава Госрегслужбы, представители бизнеса на всех рабочих группах настаивают, чтобы полученный в этом году дополнительный ресурс железная дорога смогла освоить. "Бизнес заинтересован в развитии железной дороги, ведь это его партнер", - констатировала она.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что повышение ж/д тарифов на грузоперевозки должно произойти, однако менее чем на 22,5%.

Напомним, Ксения Ляпина заявляла, что с 1 октября 2017 года повышение ж/д тарифов на грузоперевозки не состоится, но ведомство его не отклоняет.

Ранее промышленники заявляли о недопустимости повышения ж/д тарифов, что приведет к ухудшению состояния украинской экономики.