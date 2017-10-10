ФРУ предлагает в 2017-м повысить ж/д тарифы на 8,4%; в 2018-м - на 9% в два этапа

Федерация работодателей Украины (ФРУ) предлагает с 1 октября 2017 года повысить ж/д тарифы на грузоперевозки на 8,4% (в рамках фактического индекса промышленных цен), а в 2018-м провести повышение на 9% в два этапа по 4,5% с 1 апреля и 1 октября.

Согласно сообщению на веб-сайте ФРУ, такая консолидированная позиция была сформулирована отраслевыми бизнес-ассоциациями, которые объединяют предприятия промышленности и агропромышленного комплекса Украины и обеспечивают свыше 90% грузооборота УЗ, сообщает uaprom.info.

«Вопрос поиска настоящего компромисса между ведущими грузовладельцами, органами власти и руководством ПАО «Укрзализныця» по экономически обоснованному размеру повышения тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в 2017-2018 годах и в последующие годы является крайне важным для обеспечения ускоренных темпов экономического роста государства, сохранения конкурентоспособности продукции отечественных производителей на рынках сбыта, динамичного развития государственной монополии в сфере железнодорожного транспорта - ОАО «Укрзализныця» и наполнения государственного и местных бюджетов налоговыми поступлениями», - говорится в документе.

Как отмечают в ФРУ, любое повышение тарифов на перевозки должно быть экономически обоснованным, в частности, ориентироваться на индекс цен товаропроизводителей. Поэтому представители бизнеса предложили компромиссную позицию по индексации тарифов на железнодорожные перевозки.

«Эта позиция заключается в следующем: повышение тарифов на 8,4% (фактический индекс цен производителей промышленной продукции за 8 месяцев 2017 - 108,4), начиная с 01.10.2017 года, и повышение на 9% в два этапа по 4,5% с 01.04.2018 г. и с 01.10.2018 г. соответственно в 2018 году (прогнозный индекс цен производителей промышленной продукции на 2018 год по Сценарию 1, утвержденному постановлением Кабмина от 31.05.2017 г. № 411 «Об одобрении Прогноза экономического и социального развития Украины на 2018-2020 годы »- 109,0)», - подчеркивают в Федерации.

В ФРУ считают указанное предложение наиболее логичным, сбалансированным, приемлемым для подавляющего большинства грузовладельцев и такой, что позволит создать предпосылки для эффективной работы ПАО «Укрзализныця». Любое более значительное необоснованное повышение тарифов непременно приведет к деструктивным последствиям в целом для экономики Украины.

Со своей стороны, Федерация работодателей Украины будет инициировать перед Кабмином и Верховной Радой вопрос об отмене или существенном снижении ставки налога на землю объектов «Укрзализныци» и акцизного сбора на топливо, закупаемое УЗ, а также снижении перекрестного субсидирования пассажирских перевозок.

При этом все закупки подвижного состава для железной дороги, продукции машиностроения, сопутствующих товаров и услуг «Укрзализныцей» должны проходить максимально прозрачно и эффективно, в первую очередь, производителей с высоким уровнем локализации производства в Украине. Что должно найти соответствующее отражение в тендерной документации при осуществлении УЗ закупок. Для реализации указанных целей при «Укрзализныце» должен быть создан постоянно действующий совещательный орган, в состав которого необходимо включить представителей грузовладельцев и Федерации работодателей Украины.

Кроме того, в ФРУ отмечают важность подписания совместного Меморандума о сотрудничестве между Федерацией и УЗ, в рамках которого бизнес и государственный монополист смогут наладить как стратегическое планирование, так и взаимовыгодное сотрудничество при решении актуальных вопросов.

Как сообщалось ранее, глава Государственной регуляторной службы Украины Ксения Ляпина заявила, что «Укрзализныця» и бизнес работают над поиском сбалансированного решения по размеру повышения тарифов на грузоперевозки. Обговариваемая сейчас цифра находится в диапазоне «между 10% и 15%».

Ранее промышленники заявляли о недопустимости повышения ж/д тарифов, что приведет к ухудшению состояния украинской экономики.