УЗ вновь сорвала отгрузку руды с ЦГОКа в Восточную Европу, не предоставив полувагоны

С начала октября 2017 года "Укрзализныця" недопоставила Центральному горно-обогатительному комбинату, входящему в группу "Метинвест", 644 полувагона филиала "Центр транспортной логистики" по сравнению с заявленными планами, сообщил генеральный директор предприятия Дмитрий Шевчик.

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"По итогу первых восьми дней октября создалось впечатление, что непродолжительное улучшение ситуации в обеспечении полувагонами УЗ, которое мы наблюдали в сентябре, с начала октября сошло на нет. Так, с начала месяца "Укрзализныця" недопоставила на ЦГОК 644 полувагона ЦТЛ по сравнению с заявленными планами", - написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

При этом он уточнил, что из-за нехватки полувагонов предприятие недогрузило в адрес клиентов в Восточной Европе около 45 тысяч тонн железорудной продукции.

"Из них около 15 тысяч тонн (или около 30 миллионов гривень) – невосполнимые потери. Сама УЗ недополучила около 10 миллионов гривень доходов от грузовых перевозок", - подчеркнул Д.Шевчик

Он считает, что сложившаяся ситуация вряд ли является случайной, а ее последствия слишком дорого обходятся как ЦГОКу, так всей экономике страны, которая недополучает миллионы долларов валютной выручки.

"На сегодня курс в обменных пунктах уже подобрался к 27 гривням за доллар, а с учетом такого пренебрежительного отношения к экспортерам, без сомнений, он поднимется и до 30 гривень за доллар. Обращаюсь к новоназначенному главе УЗ Е.Кравцову с требованием незамедлительно принять меры для срочной стабилизации обеспечения горно-обогатительных комбинатов полувагонами ЦТЛ: мы и наши зарубежные клиенты рассчитываем на эти вагоны!", - констатировал Д.Шевчик.

Напомним, что в августе ЦГОК заявил о срыве контрактов на поставку железной руды в Восточную Европу из-за необеспечения полувагонами УЗ.