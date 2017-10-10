Запорожский облсовет призывает центральную власть упростить ввоз в Украину б/у авто из ЕС

Депутаты Запорожского областного совета приняли обращение к центральной власти по поддержке законопроектов УКРОПа № 5561 и № 5562 об упрощенном ввозе в Украину подержанных европейских машин.

В частности, соответствующее обращение к Президенту Украины, Верховной Раде и Кабинету Министров было принято 9 октября во время сессии Запорожского облсовета. Документ поддержали 48 народных избранников.

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«Есть возможность ввести в стране цивилизованные правила растаможивания автомобилей. Эти законопроекты позволят увеличить поступления в государственный бюджет, а большинство украинских семей сможет пользоваться доступными средствами передвижения», – подчеркнул председатель фракции УКРОПа Запорожского облсовета Ярослав Гришин.

Справка. Законопроекты № 5561 и № 5562 инициировали народные депутаты от «Украинского объединения патриотов – УКРОП», активисты ОО «Завтра» и сообщества «Свободные люди имеют авто». В документах предлагается продлить срок действия сниженных акцизов на импорт легковых машин до конца 2020 года, снять ограничения на их использование (год выпуска и экологический стандарт – любые, свободная продажа импортируемого транспортного средства) и заменить требование соответствия экостандартам на обязательный технический осмотр.