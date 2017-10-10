Львов и Будапешт хотят соединить новым автобаном

Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») планирует реализовать проект скоростной автомобильной дороги между Львовом и венгерским Будапештом через КПП Дыйда.

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Как сообщила пресс-служба «Укравтодора», новая автомагистраль соединит Львов с венгерским автобаном М-3 Будапешт-Ньиредьхаза и станет главным автомобильным коридором между Украиной и Венгрией.

«В рамках реализации этого проекта «Укравтодор» совместно с Всемирным банком начали подготовку pre-feasibility study (предварительного технико-экономического обоснования – УНИАН) проекта строительства (реконструкции) дороги I категории Львов - Мукачево. Подготовка pre-feasibility study проекта предусматривает разработку оптимальной концепции нового маршрута с предложениями по реконструкции имеющихся участков дороги и / или строительству новых, а также определение стоимости проекта в соответствии с выбранной концепцией», – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что сейчас дорога М-06 из Мукачево во Львов проходит через сложный горный рельеф и проезд по ней занимает около 3,5 часов, а новый автобан сократит время в пути до 2 часов.

Согласно сообщению, в перспективе новый автобан Львов - Мукачево будет сочетаться со словацким автобаном R-2, что обеспечит его связь с системой скоростных дорог Словакии, Чехии, Германии.

В пресс-службе напомнили, что в этом году уже начато проектирование новой автомобильной дороги I категории от города Мукачево до КПП «Дыйда».

«Этот участок дороги должен упростить транспортное сообщение между Украиной и Венгрией, а также снять нагрузку с контрольно-пропускного пункта «Чоп-Захонь», на который пока приходится основная часть грузовых автомобильных перевозок», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля исполняющий обязанности председателя «Укравтодора» Славомир Новак сообщил, что «Укравтодор» планирует реконструировать существующую автомобильную дорогу между Одессой и польским Гданьском, создав скоростную магистраль.

Также в планах «Укравтодора» до конца 2017 года закончить проектирование автомобильной дороги в сторону Венгрии, которая соединит украинскую трассу Киев – Чоп и венгерскую Будапешт – Ньиредьхаза.

В текущем году правительство намерено увеличить финансирование дорожной инфраструктуры в 3 раза по сравнению с 2016 годом – до 30 млрд грн.

По данным «Укравтодора», ежегодная потребность в финансировании автодорог в стране оценивается не менее чем в 60 млрд грн.