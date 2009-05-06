В Германии растут продажи автомобилей

На автомобильном рынке ФРГ продолжает держаться устойчиво высокий спрос на новые автомобили. В апреле в Германии было зарегистрировано почти 380 тысяч новых автомобилей. Такие данные опубликовало во вторник, 5 мая, Объединение немецких автомобилестроителей (VDA). Это на 19% больше, чем в том же месяце предыдущего года, сообщает Немецкая волна.

По мнению экспертов VDA, такое оживление на немецком автомобильном рынке объясняется, прежде всего, премией правительства ФРГ за покупку нового и утилизацию старого автомобиля, а также изменениями в налоговом законодательстве. С 1 июля 2009 года вводится новый расчет налога на транспортные средства: учитываться теперь будет не только литраж двигателя, но и содержание углекислого газа в выхлопах автомобиля. Тем самым значительно меньший налог будут платить владельцы маленьких автомобилей, а налог на спортивные машины и внедорожники вырастет.

Падения спроса на внутреннем рынке в ближайшее время не ожидается

Всего же с начала 2009 года в Германии было продано около 1,25 миллиона новых автомобилей. Несмотря на это, немецкие автоконцерны вынуждены сокращать объемы производства: сказывается резкое падение спроса на зарубежных рынках.

Стимулирование покупательского спроса на автомобили немецким правительством не может компенсировать падение спроса за границей, однако помогает сохранить рабочие места в автомобильной промышленности в кризисные времена, уверен президент VDA Маттиас Виссман (Matthias Wissmann). По данным VDA, в настоящее время немецкие автоконцерны имеют заказы на производство порядка 600 тысяч автомобилей для реализации на внутреннем рынке. Это позволяет ожидать таких же высоких показателей продаж в Германии в ближайшие месяцы.

Наиболее популярны маленькие автомобили

По данным Объединения международных автопроизводителей (VDIK), доля реализованных на немецком рынке импортных автомобилей в апреле 2009 года по сравнению с предыдущим месяцем слегка сократилась и составила 41,9 процента. Еще в марте почти каждая вторая проданная машина в Германии была иностранного производства.

Из всего разнообразия моделей, по данным VDIK, большинство покупателей предпочитает маленькие автомобили.