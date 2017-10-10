"Укравтодор" подписал контракты с китайской компанией на ремонт двух дорог

Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») подписало контракт с китайской компанией Xinjiang Communications Construction Group Co., Ltd, который предусматривает реализацию части работ на участках автомобильной дороги М-03 Киев – Харьков – Довжанский, не выполненных итальянской компанией Todini.

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Как передает корреспондент УНИАН, меморандум подписали руководитель "Укравтодора" Славомир Новак и глава правления Xinjiang Communications Construction Group Co., Ltd Shеn Jinsheng.

"Мы подписали контракт для завершения работ на дороге M-03 в связи с разрывом контракта с итальянской компанией Todini. Я надеюсь, что присутствие китайских партнеров на украинском рынке будет успешным. Компания Xinjiang отвечает не только за свою репутацию, но и за репутацию всех китайских компаний», - сказал он.

Согласно материалам, которыми располагает УНИАН, сумма контракта составляет 57,298 млн долл., а работы начнутся ориентировочно в начале 2018 года.

Срок выполнения работ – 8 месяцев плюс 24 месяца – период ответственности за дефекты.

Контракт подписан в рамках проекта "Второй проект улучшения автомобильных дорог и безопасности движения" между Украиной и Международным банком реконструкции и развития (МБРР).

В свою очередь, присутствовавший на брифинге глава правления Xinjiang Communications Construction Group Co., Ltd отметил, что над ремонтом дорог будут работать самые лучшие китайские профессионалы.

"Мы очень рады, что подписали контракт. Наша компания строит по самым передовым технологиям, и мы строили дороги в Китае, Монголии, Казахстане, Южном Судане, Камеруне, Таджикистане. Мы верим, что сделаем работы в Украине на наивысшем уровне. Мы постараемся, чтобы здесь работали наши самые лучшие профессионалы”, - сказал он.

Также «Укравтодор» подписал контракт с компанией, который предусматривает выполнение работ по улучшению безопасности движения на автомобильной дороге М-12 Стрый – Тернополь – Кировоград – Знаменка (через Винницу)

"Это первый контракт, который «Укравтодор» подписал с китайской компанией. Контракт предусматривает ремонт на дороге М-12 в Хмельницкой области», - сказал он.

Согласно материалам, которыми располагает УНИАН, сума контракта составляет 38,485 млн долл., а работы начнутся ориентировочно в начале 2018 года.

Срок выполнения работ – 18 месяцев плюс 12 месяцев – период ответственности за дефекты.

Контракт подписан в рамках проекта "Второй проект улучшения автомобильных дорог и безопасности движения" между Украиной и Международным банком реконструкции и развития (МБРР).

Как сообщал УНИАН, согласно госбюджету Украины на 2018 год, на капитальный ремонт автомобильной дороги М-03 Киев - Харьков - Довжанский будет выделено в 2018 году 2 млрд грн.

В августе 2016 года “Укравтодор" разорвал контракт с итальянской компанией Todini Costruzioni Generali S.p.A на проведение капремонта и реконструкции дороги Киев - Харьков - Довжанский на участке Лубны - Полтава, так как компания Todini фактически не выполняла работы на объекте более 9 месяцев и пыталась взыскать с "Укравтодора" финансовые возмещения "по абсолютно безосновательным требованиям". Такие действия привели к срыву запланированного срока реализации проекта.

В начале октября 2015 года Министерство инфраструктуры Украины подписало от украинской стороны протокол по получению от Всемирного банка 560 млн долл. кредита на реконструкцию участка Полтава - Харьков дороги Киев – Харьков - Довжанский.

В рамках подписанного соглашения, использование средств предусмотрено на модернизацию участка Полтава - Валки автомобильной дороги М-03 Киев - Харьков - Довжанский, улучшение безопасности движения на основных транспортных магистралях страны и внедрение проекта эксплуатационного содержания по конечному результату (OPRC) на автомобильных дорогах М-03 Киев - Харьков - Довжанский на участке Киев - Борисполь, М-06 Киев - Чоп на участке Киев - Броды и М-07 Киев - Ковель - Ягодин.

Кроме того, за эти средства предусмотрено приобретение консультационных услуг по проектированию автоматической системы взвешивания грузового транспорта и начисления платы перевозчикам за проезд автомобильными дорогами Украины.