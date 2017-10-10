Маршрутки из Харькова подорожают
18:26, 10 октября 2017Транспорт/Связь
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С 20 октября подорожает проезд на четырех пригородных автобусных маршрутах.
Дорожают составляющие себестоимости перевозок / kievvlast.com.ua
В связи с подорожанием горюче-смазочных материалов, запчастей и других составляющих себестоимости перевозок с 20 октября подорожает проезд на четырех пригородных автобусных маршрутах. Об этом сообщили в ДП "Автосервис" АО "КДСК".
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Проезд подорожает на следующих маршрутах:
№1592 Харьков-Песочин - до 7 грн.;
№1168 Харьков-Солоницевка - до 8 грн. 50 коп;
№1502 Харьков-Люботин - до 16 грн.;
№184 Харьков-Люботин (Караван) - до 18 грн.
Как сообщал УНИАН, в Харькове и области уже начался отопительный сезон. К отоплению начали подключать объекты соцсферы.
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