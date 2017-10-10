Маршрутки из Харькова подорожают

В связи с подорожанием горюче-смазочных материалов, запчастей и других составляющих себестоимости перевозок с 20 октября подорожает проезд на четырех пригородных автобусных маршрутах. Об этом сообщили в ДП "Автосервис" АО "КДСК".

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Проезд подорожает на следующих маршрутах:

№1592 Харьков-Песочин - до 7 грн.;

№1168 Харьков-Солоницевка - до 8 грн. 50 коп;

№1502 Харьков-Люботин - до 16 грн.;

№184 Харьков-Люботин (Караван) - до 18 грн.

Как сообщал УНИАН, в Харькове и области уже начался отопительный сезон. К отоплению начали подключать объекты соцсферы.