Тарифы на перевозку грузов ГМК и химии останутся на уровне І квартала

С целью предотвращения роста тарифов на перевозку грузов горно-металлургического и химического комплексов при введении в действие с 1 мая т.г. нового Сборника тарифов «Укрзализныця», в пределах своих полномочий, привела тарифы на перевозку этих грузов на средние расстояния к уровню первого квартала 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, с 1 мая 2009 года расчет платы за грузовые перевозки проводится по тарифам нового Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ними услуги, который утвержден приказом Министерства транспорта и связи Украины в марте 2009 года и зарегистрирован в Министерстве юстиции 15 апреля т.г.

Справка УНИАН. Сборник тарифов и коэффициенты к нему размещен на официальном сайте «Укрзализныци». В соответствии с заложенными принципами, тарифы Сборника состоят из двух частей: платы за начально-конечные операции и платы за подвижную операцию. Для обеспечения прозрачности построения тарифов в Сборнике приведены тарифные формулы, которые позволяют рассчитывать плату за каждую операцию. Кроме того, по каждой операции перевозочного процесса выделена инфраструктурная (с учетом локомотивной тяги) и вагонная составляющие. Кроме того, сокращен перечень дополнительных сборов за услуги, которые связаны с грузовыми железнодорожными перевозками, и тому подобное.