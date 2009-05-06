«Укрзализныця» назначила 55 дополнительных поездов

“Укрзализныця” будет продолжать работу по назначению дополнительных поездов до конца майских праздников и по состоянию на 5 мая в расписание дополнительно включено 55 поездов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

В частности, Юго-Западная железная дорога назначила 16 поездов, Львовская железная дорога – 9 поездов, Приднепровская железная дорога – 10 поездов, Южная железная дорога – 6 поездов, Одесская и Донецкая железные дороги – по 7 поездов.

Кроме того, 15 дополнительных поездов назначили Российские железные дороги