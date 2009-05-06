Начинает работу Киевская детская железная дорога

Сегодня в 14.00 начнет работу Киевская детская железная дорога. Как сообщает пресс-служба Юго-Западной железной дороги.

Гости будут иметь возможность ознакомиться с учебной материально-технической базой детской железной дороги и проехаться в детском поезде.

Во время открытия Киевской детской железной дороги начальник Юго-западной железной дороги Алексей Кривопишин вручит награды победителям конкурсов «Лучший знаток профессии» и «Я рисую железную дорогу».

В праздничном мероприятии примут участие: юные железнодорожники – воспитанники детской железной дороги, выпускники детской железной дороги, которые в настоящее время работают на столичной магистрали, школьники, представители специализированных учебных заведений, руководство и представители подразделов Юго-западной железной дороги.

Планируется подход к прессе.

Детская железная дорога приглашает все желающие о 14-00 по адресу г. Киев, ул. Тимофея Шамрила, 4 (Сирецкий парк, Г. «Дорогожичи»).