Станция "Вокзальная" возобновила работу в обычном режиме

Станция метро «Вокзальная» в Киеве возобновила работу, опасные предметы не обнаружены. Об этом сообщает полиция Киева на своей странице в Facebook.

«Вокзальная» возобновила работу: опасные предметы не обнаружили. Полицейские эвакуировали около 600 человек... Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 259 Уголовного кодекса Украины (ложное сообщение об угрозе безопасности граждан)», - отметили в полиции.

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Как сообщал УНИАН, станция «Вокзальная» сегодня вечером была закрыта на вход и выход из-за звонка о минировании.

Пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик рассказала, что анонимный звонок о заложенной бомбе поступил от мужчины с телефона-автомата. Полиция устанавливает анонима.