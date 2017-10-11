Volkswagen запретил России продавать свои грузовики и автобусы в оккупированном Крыму

Концерн Volkswagen напомнил российским дилерам о «серьезных последствиях» за нарушение санкций - в оккупированном Крыму нельзя продавать грузовики, коммерческие автомобили на 10 и более пассажиров, а также машины спецназначения, например, мобильные мастерские или радиологические лаборатории, а также запчасти к ним. Такое письмо получили автодилеры, работающие с Volkswagen, от компании «Фольскваген груп рус» за подписью ее гендиректора Маркуса Озеговича, пишут "Ведомости".

«Ничего нового в этом сообщении нет», – уверяет собеседник, близкий к Volkswagen. По его словам, с 2014 года в отношении России действуют санкции, с тех пор в аннексированный Крым машины специального назначения и грузовики Volkswagen, Audi, Skoda не поставлялись, «а письмо-напоминание рассылается регулярно». Такое письмо дилерам пришло впервые, утверждают тем не менее два дилера.

Озегович напоминает, что запрещена как прямая продажа автомобилей и запчастей, так и через посредников, при этом ограничения касаются компаний, находящихся в оккупированном Крыму или планирующих использовать технику на его территории. Нарушение санкционного режима может привести «к серьезным экономическим последствиям, в том числе к [отказу] от ввоза на территорию России» грузовиков, спецтехники и автобусов более чем на 10 мест.

Читайте такжеSiemens изменит работу с клиентами из России после незаконного ввоза турбин в оккупированный КрымСам Volkswagen не производит в России спецтехнику, в основном – легковые автомобили, говорит аналитик «Атона» Михаил Ганелин. В оккупированный Крым подобная техника и не поставляется, отмечает он. Его слова подтверждают данные сайта таможенной статистики России. Поставок такой техники из Евросоюза в 2015–2017 гг. не было.

Россия сама производит спецтехнику для строительства, а также грузовики и найти замену грузовикам Volkswagen не проблема, уверен аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов. Доминирующее положение в сегменте занимают грузовики «ГАЗ», «Камаз». У Volkswagen есть планы развивать сотрудничество с ГАЗом по производству крупнотоннажных грузовиков, напоминает эксперт.

Но спецтехнику и автобусы Volkswagen в аннексированном Крыму купить можно, заверил «Ведомости» продавец-консультант крупного крымского автодилера. По его словам, заказчик через крымский офис автодилера может заказывать нужную технику, ее покупку оформят документально в Москве, Новосибирске или Краснодаре, а потом доставят на полуостров. То же самое, говорит он, можно сделать и с запчастями. По словам консультанта крымского автодилера, сейчас в наличии у его центра остался один коммерческий автомобиль более чем на 10 пассажиров.

По какой причине письмо появилось именно сейчас, дилерам неизвестно. Один из руководителей дилерской сети недоумевает: «Санкциям уже три года, и прямых поставок в Крым нет. Вполне возможно, что это круги резонанса истории с турбинами Siemens».

Между тем, начались поставки китайской техники в аннексированный Крым: в августе Dongfeng Motor Group объявила, что передает поставки в Россию эксклюзивному дистрибутору, компании «Дунфэн мотор рус», и будет продавать две модели средних грузовиков и две модели самосвалов. Суммарно компания уже продала в России 6000 машин, в основном это самосвалы.