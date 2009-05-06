Железнодорожники будут «объезжать» регионы, где крадут грузы

Железнодорожники обсудили предложения относительно правил применения оружия работниками военизированной охраны, усиления административной и уголовной ответственности за кражи на железнодорожном транспорте, а также возможность формирования новых маршрутов в обход репрессивных районов с высоким риском разворовывания грузов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрзализныци», об этом шла речь на общем совещании «Укрзализныци» и Управления МВД на железнодорожном транспорте в Киеве.

Как отмечалось в ходе заседания, сохраняется негативная тенденция по отказам правоохранительных органов в расследовании случаев краж грузов. В частности, в первом квартале текущего года железные дороги Украины направили для рассмотрения в органы внутренних дел на железнодорожном транспорте 1103 материала по случаям несохраненных перевозок грузов (за соответствующий период 2008 года – 1540). По направленным материалам возбуждено только 127 уголовных дел (12% от направленного).

Как отмечают в «Укрзализныце» объяснения этому разные: кража не повлекла за собой общественной опасности; возникла на территории другого государства; на момент рассмотрения уголовного дела отсутствуют данные о нанесенном ущербе; стоимость украденного недостаточна для возбуждения уголовного дела.

Как подчеркивают в ведомстве, сами железнодорожники не в состоянии противостоять нарушителям и злоумышленникам, и снижение количества краж возможно лишь путем совместных усилий.