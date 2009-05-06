Железные дороги Украины в I квартале перевезли 1,5 млн. ветеранов

Железные дороги Украины за 3 месяца 2009 г. осуществили перевозку около 1,5 млн. ветеранов и участников Великой Отечественной войны на сумму около 24 млн. грн.

Как сообщает пресс-служба «Укрзализныци», в дальнем сообщении перевезено 400 тыс. пассажиров этих категорий, а в пригородном — более 1 млн.

Кроме того, «Укрзализныця» с 2002 года бесплатно предоставляет постельное белье и чай инвалидам и участникам Великой Отечественной войны. На железнодорожных вокзалах постоянно работают специальные группы по оказанию помощи ветеранам-инвалидам. Они обеспечивают доступ к залам ожидания, билетным кассам, камерам хранения. На привокзальных площадях обустраиваются специальные места для автомобилей ветеранов.

Справка УНИАН. В 2008 г. почти 10 млн. ветеранов, участников войны и инвалидов перевезены на льготных условиях железнодорожным транспортом. В частности, поездами междугородного сообщения — 1,4 млн. человек, пригородными — свыше 8,5 млн. Общая стоимость предоставленных услуг составила около 94 млн. грн.