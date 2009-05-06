Saab приглашает Fiat на переговоры

Автопроизводитель Saab, принадлежащий проблемной американской General Motors, приветствовал бы переговоры с итальянской Fiat по поводу покупки шведской компании, сообщает k2kapital. со ссылкой на Reuters.

Fiat не входит в число 10 потенциальных покупателей активов Saab, и его руководство пока не контактировало с топ-менеджментом шведской компании. Тем не менее, пресс-служба Saab сделала заявление, где говорится о том, что компания открыта для обсуждения этого вопроса и если "Fiat вступит в переговорный процесс, мы это только будем приветствовать", отмечается в сообщении Saab.

Правительство Швеции подтвердило информацию, согласно которой оно вступило в контакт с итальянским автопроизводителем. Однако, власти отказались раскрыть подробности переговоров с Fiat в отношении Saab.