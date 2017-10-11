До конца года в Украине отремонтируют около 2 тысяч километров дорог – Омелян

В этом году в Украине будет капитально отремонтировано около 2 тысяч километров автомобильных дорог из планируемых 2,5 тысячи километров, в связи с недостаточным финансированием. Об этом УНИАН сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

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"В начале этого года, когда нам обещали финансирование в размере 35 миллиардов гривень, мы исходили из того, что мы построим около 2,5 тысяч километров дорог. Поскольку финансирование не поступило в том объеме, в котором было запланировано, по факту мы имеем более 20 миллиардов гривень, соответственно наш прогноз - 2 тысячи дорог на конец года", - сказал он.

Министр подчеркнул, что Дорожный фонд в Украине необходим для планирования ремонта в дорожной отрасли.

"Дорожный фонд необходим. Мы будем понимать, какая цифра в наличии "Укравтодора" и Мининфраструктуры есть на ремонт. Дорожный фонд – защищенная статья", - сказал Омелян.

Как сообщал УНИАН, в конце августа премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что общий объем средств, которые уже выделены на проведение дорожных работ в стране, в этом году превысил 20 миллиардов гривень, а протяженность уже отремонтированных дорог составляет более 750 километров.

Ранее в правительстве рассчитывали, что Украина в 2017 году увеличит финансирование дорожной инфраструктуры в три раза по сравнению с 2016 годом - до 30 миллиардов гривень.

По информации правительства, в 2016 году в Украине было отремонтировано 816 километров дорог, еще на 711 километрах положено защитное покрытие, "ямочный" ремонт проведен на 9 миллионов квадратных километров автодорог. По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, дорожная отрасль Украины в 2016 году была профинансирована на 10 миллиардов гривень из заявленных правительством около 20 миллиардов гривень.

По данным "Укравтодора", ежегодная потребность в финансировании автодорог в стране оценивается по меньшей мере в 60 миллиардов гривень.