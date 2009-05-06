«Гепард плюс» представил Одессе гарантии

Одесское предприятие «Гепард плюс», учредителем которого является транснациональная компания «Ти Ес Транс Сайбериа Ко Лимитед», имеющая опыт реконструкции аэропортов в России и Казахстане, представило Одесскому горсовету гарантии выполнения своих инвестиционных обязательств в размере 265 млн. долл. по реконструкции Международного аэропорта «Одесса» до декабря 2011 года.

Об этом сегодня сообщил корреспонденту УНИАН исполняющий обязанности директора департамента по подготовке и проведению в Одессе финального турнира Евро-2012 Марат ЯКУПОВ. По его словам, после представления гарантийных обязательств руководству мэрии заместитель Одесского городского председателя Михаил КУЧУК предъявил инвестиционный документ вице-премьер-министру Украины Ивану ВАСЮНИКУ. На основе этого документа и утвержденной проектно-сметной документации в ближайшее время будет подписан комплексный договор о сотрудничестве между ООО «Гепард плюс» и муниципалитетом Одессы.

Напомним, 21-22 января принято решение Одесского горисполкома признать конкурс по выбору стратегического партнера по реконструкции и модернизации Международного аэропорта «Одесса» состоявшимся и признать победителем конкурса одесского ООО «Гепард плюс», а также создать рабочую группу для подготовки проекта Договора и проведения переговоров о совместной деятельности при реализации инвестиционных предложений. В феврале была создана рабочая группа для проведения переговоров с победителем конкурса по реконструкции и модернизации аэропорта.

Справка УНИАН. Проектом реконструкции аэропорта предусматривается удлинение на 400 метров взлетно-посадочной полосы, что обойдется в 646 млн. грн. Кроме того, будет сооружен терминал стоимостью 931 млн. грн. пропускной способностью 1495 пассажиров в час с таким расчетом, чтобы общая пропускная способность воздушных ворот Одессы после реконструкции составила 34 тыс. пассажиров в сутки. ООО «Гепард плюс» намерено также возвести гостиницу на 250 мест, новый паркинг и модернизировать инженерные сети.

Справка УНИАН. УЕФА рассматривает возможность проведения матчей Евро-2012 в шести или восьми городах Украины и Польши. При этом, по решению исполкома организации, количество городов в обеих странах не обязательно может быть одинаковым.

Сейчас в Украине и Польше претендуют на право принять матчи турнира по шесть городов. В Украине – Киев, Харьков, Львов, Донецк, Днепропетровск и Одесса.

Европейский футбольный союз (УЕФА) определит города в Украине и Польше, где пройдут матчи Евро-2012, на заседании исполкома организации 13 мая.