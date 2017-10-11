В тендерные закупки "Укрзализници" вновь пытаются вмешаться братья Дубневичи - СМИ

Тендеры "Укрзализныци" снова стала выигрывать компания "Корпорация "КРТ" которая принадлежит братьям Ярославу и Богдану Дубневичам, сообщают Podrobnosti.ua в ТВ-сюжете "Укрзализныця" теряет миллиарды гривень на подставных тендерах".

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После назначения Михаила Костюка главой "Укрзализныци" фирма Дубневичей течение 2009 года выиграла ряд тендеров железной дороги на сумму 1,37 миллиарда гривень. В 2010 году компания получила подряды минимум на 900 миллионов гривень. После увольнения Костюка из "Укрзализныци" в начале 2011 года компания Дубневичей не выиграла ни одного существенного тендера железной дороги. Но, как пишут Podrobnosti.ua, "Корпорация "КРТ", которую связывают с одиозными львовскими олигархами, а сейчас уже и народными депутатами Ярославом и Богданом Дубневичами, выигрывает все тендеры на изготовление запчастей для ремонта путей. Хотя стоимость у их конкурентов, например, у АТ "Механика", меньше примерно на 35-40 процентов.

"Создается ситуация, что владельцы этой производственной компании очень близки к Верховной Раде, а именно являются депутатами. Здесь неправильно сказать владельцы, скорее конечные бенефициары, потому что владельцы всегда там скрытые. Их посмотреть нельзя, хотя в последнем тендере участвует КРТ, где владельцами являются связанные лица с нардепами. И это четко видно из единого реестра. Это несмотря на то, что Ярослав Дубневич в СМИ заявил, что предприятие КРТ им не подчиняется и оно передано в управление каким-то там структурам", - говорит Виталий Руденко, директор АТ "Механика".

По информации Podrobnosti.ua, в данный момент в НАБУ расследуют около 20 дел по факту коррупции в "Укрзализныци". Среди них и касающееся фирмы "КРТ". Вчера, в СМИ появилась информация, что свидетель по этому делу даже попросил защиты у детективов, поскольку боится за свою жизнь. Эту информацию, как и то - на какой стадии сейчас находится расследование, и кто является фигурантами - в НАБУ обещали прокомментировать через несколько дней.

Со своей стороны, как прокомментировали в пресс-службе компании, новое руководство "Укрзализныци" поддерживает расследование НАБУ, так как намерено очистить тендеры от коррупционной составляющей.

Коррупция в госзакупках, по словам главы "УЗ" Евгения Кравцова, не только тормозит реформы, но и отрицательно влияет на бюджет "Укрзализныци". И с такой ситуацией ее руководство мириться не намерено. Потому ведется постоянная работа по усовершенствованию электронных торгов, упрощения процедуры закупок и их открытости и прозрачности.