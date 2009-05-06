Количество пользователей украинского Интернета уменьшилось

Размер украинской аудитории пользователей Интернета (уникальных пользователей, сделавших более одного просмотра страницы за апрель 2009 года, и пользователей, которые просматривали страницы в апреле и в прошлом месяце) составил в апреле т.г. 11,81 млн. чел., что на 1,3% меньше, чем в марте 2009 года.

Такие результаты приводятся в отчете украинского портала Bigmir)net «Глобальная статистика украинского Интернета» за апрель 2009 года, которым располагает УНИАН.

География распределения пользователей Интернета в апреле т.г. показывает, что, в основном, украинские пользователи Интернет живут в столице и в крупных городах, - на первые 8 регионов Украины в апреле пришлось более 88% пользователей.

При этом со значительным отрывом от других регионов лидирует Киев, на который в апреле т.г. пришлось 60,39% всех пользователей Интернета в Украине. Далее следуют: Харьков (5,34%), Одесса (5,19% пользователей Интернета), Донецк (4,96%), Днепропетровск (4,84%), Крым (2,71%), Львов (2,68%), Запорожье (1,83%). Суммарная доля этих регионов составила 27,99%.

На остальные регионы Украины пришлось 10,92% пользователей Интернета в Украине в апреле 2009 года.

Аутсайдерами по уровню проникновения Интернета в Украине в апреле т.г. стали гг. Луцк (0,18% пользователей), Житомир (0,23%) и Закарпатье (0,29%).

Общее время, проведенное украинскими пользователями Интернета в глобальной сети в апреле, составило более 3,994 млрд. минут, что на 8,19% меньше, чем в марте 2009 года.