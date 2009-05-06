Киевский электровагоноремонтный увеличил прибыль

ОАО "Киевский электровагоноремонтный завод им. Январского восстания 1918 г." (г. Киев) в январе-марте 2009 года увеличило чистую прибыль на 8,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 1,079 млн. грн. Об этом сказано в сообщении предприятия, опубликованном в интернет-издании ГКЦБФР.

В сообщении отмечается, что в январе-марте 2009 года Киевский электровагоноремонтный завод сократил чистый доход на 40,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 28,330 млн. грн., а также сократил валовой доход (выручку) от реализации на 39,9% - до 33,934 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Киевский электровагоноремонтный завод им. Январского восстания 1918 г." (г. Киев) производит капитальный ремонт электропоездов постоянного и переменного тока, ремонт тяговых электрических двигателей и вспомогательных электрических машин, новое формирование колесных пар, ремонт колесных пар и др.

100% акций ОАО "Киевский электровагоноремонтный завод им. Январского восстания 1918 г." принадлежат государству и находятся в управлении Министерства транспорта и связи Украины.

В 2008 году Киевский электровагоноремонтный завод увеличил прибыль на 10,3%, по сравнению с 2007 годом, до 2,847 млн. грн.