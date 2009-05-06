Строительство Дарницкого моста замедлилось

Строительство автомобильно-железнодорожного моста через Днепр в Киеве ведется неудовлетворительными темпами из-за отсутствия финансирования, заявляет начальник Юго-Западной железной дороги (ЮЗЖД) Алексей КРИВОПИШИН.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам.

«Работы проводятся, однако не в желаемом темпе из-за отсутствия финансирования», - отметил он.

В то же время начальник ЮЗЖД считает, что отставание наверстают и до конца этого года откроют второй железнодорожный путь и электрифицируют оба пути.

По словам А.КРИВОПИШИНА, пока что на строительство не поступали средства транша в 100 млн. грн., выделенного правительством из Стабфонда.

Тем не менее, сегодня проводятся работы по обсыпке земляного полотна, путейцы прокладывают безбаластный путь по мостовому переходу, идет строительство левобережной платформы, укладка дополнительных железнодорожных путей на правом берегу, укладка 4 стрелочных переводов и пр., отметил он.

Как сообщал УНИАН, 25 марта 2009 г. правительство выделило еще 100 млн. грн. на строительство железнодорожно-автомобильного моста в Киеве из Стабилизационного фонда Государственного бюджета.

Напомним, по состоянию на начало апреля строительство железнодорожно-автомобильного мостового перехода через Днепр с начала года было профинансировано на 108,6 млн. грн. Из указанной суммы 100 млн. грн. - средства Государственного бюджета.

В целом на 2009 год финансирование строительства моста составит 650 млн. грн. Средства будут выделены из Стабилизационного фонда.

Справка УНИАН. 15 июля 2004 года в Киеве началось строительство Дарницкого железнодорожного вокзала и нового железнодорожно-автомобильного моста через Днепр. Строительство моста планировалось завершить в 2006 году. Затем эти сроки несколько раз отодвигались.

По проекту, мостовой переход общей длиной 2 тыс. 155 метров имеет два железнодорожных пути и шесть полос для движения автотранспорта. Строительная длина железнодорожных путей – 35 км, автомобильных подходов – 4,5 км. Сметная стоимость строительства моста – 9 млрд. 157 млн. грн., из которых 4 млрд. 254 млн. грн. – стоимость автодорожной части. Гензаказчиком строительства Дарницкого моста и нового Дарницкого вокзала выступает Юго-Западная железная дорога. Строительство моста ведет компания «Планета-Мост».

В сентябре 2007 г. на строительстве железнодорожно-автомобильного мостового перехода через Днепр на железнодорожном участке Киев-Московский – Дарница состоялось соединение левого и правого берегов Днепра.

В конце 2008 года было открыто рабочее движение по одной железнодорожной ветке моста, сейчас ведутся работы на второй ветке.

Строительство автомобильной части моста будет полностью завершено при наличии финансирования к 2011 г.