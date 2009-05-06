Гайворонский тепловозоремонтный завод получил убыток

ОАО “Гайворонский тепловозоремонтный завод” (г. Гайворон, Кировоградская обл.) январь-март 2009 года завершило с чистым убытком 146 тыс. грн., тогда как за аналогичный период 2008 года чистая прибыль составляла 29 тыс. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном в интернет-издании ГКЦБФР.

В сообщении отмечается, что в январе-марте 2009 года завод сократил чистый доход на 36,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 3,353 млн. грн., а также сократил валовой доход (выручку) от реализации на 36,7% – до 3,597 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО “Гайворонский тепловозоремонтный завод” (г. Гайворон, Кировоградская обл.) занимается ремонтом тепловозов ТУ2, 4, 7, ТГМ-23 и колесных пар к ним, ремонтом дизельных двигателей Д6 и Д12, изготовлением запасных частей к тепловозам 2ТЭ10 в/и, ТЭП60, ТУ2, 4, 7 и ЭПС, изготовлением зубчатых колес.

95,76% акций ОАО “Гайворонский тепловозоремонтный завод” принадлежит государству.

В 2008 году завод увеличил чистую прибыль в 2,2 раза, по сравнению с 2007 годом, до 1,707 млн. грн.