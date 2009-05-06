Кабмин утвердил финплан «Укрзализныци» на 2009 год

Кабинет министров Украины утвердил финансовый план «Укрзализныци» на текущий год с доходами 38,3 млрд. грн. и расходами 38,1 млрд. грн., чистая прибыль запланирована в размере 245 млн. грн.

О принятии такого решения на сегодняшнем заседании Кабмина агентству УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

«Вопрос утверждения финплана для «Укрзализныци» является чрезвычайно актуальным, причем очень важным было то, чтобы в него закладывались реальные цифры», - отметил министр транспорта Иосиф ВИНСКИЙ.

По его словам, прибыть в размере 245 млн. грн. - на 140,2 млн. грн. или в 2,3 раза больше фактической прибыли, полученной в 2008 году.

И.ВИНСКИЙ также сообщил, что «Укрзализныця» в 2009 году планирует перечислить в Госбюджет почти 3 млрд. грн., а общий объем платежей в бюджеты всех уровней и государственные целевые фонды составит 9 млрд. грн.

На развитие украинских железных дорог в текущем году будет направлено 7,9 млрд. грн.