Городские власти не финансируют проект Киевского полукольца

Начальник Юго-Западной железной дороги (ЮЗЖД) Алексей КРИВОПИШИН отмечает отсутствие желания городских властей участвовать в реализации 1-го этапа проекта Киевского полукольца на участке между станциями «Огородная» и «Киев-Петровка».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам.

«Необходима инфраструктура, город должен подвозить пассажира. Пока на сегодня, по крайней мере визуально, я не вижу этого желания города. Еще месяц есть, за этот период можно увязать инфраструктуру», - отметил А.КРИВОПИШИН.

В то же время, по его словам, городские власти не выделяют финансирования и не занимаются обустройством подходов из города к станциям. «Мы выделили 2 электрички для движения, оно будет по типу маятникового, интервал не больше 5 минут», - сообщил А.КРИВОПИШИН.

По его словам, стоимость этого проекта для железной дороги составила 20 млн. грн. «Проведен ремонт двух поездов, ожидается закупка и установка турникетных систем, теперь необходимо финансирование инфраструктуры», - сказал он.

По мнению начальника ЮЗЖД, затраты города могут составить около 10 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в марте т.г. и.о. председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО пообещал, что первую очередь городской электрички между станциями «Огородная» и «Киев-Петровка» запустят уже в этом году.

Он отметил, что в проекте бюджета города на 2009 год заложено 45 млн. грн. на обустройство необходимой инфраструктуры города под запуск городской электрички.

«Дальше, в рамках второй очереди, планируется оборудовать южное полукольцо и продлить маршрут до «Дарницы» и «Борщаговки». А после введения в эксплуатацию автомобильно-железнодорожного моста полностью запустить железнодорожное кольцо по Киеву», - сообщал также в марте руководитель Юго-Западной железной дороги.

По данным КГГА, городская электричка первой очереди соединит станции «Борщаговка», «Рубежовская», «Сырец», «Вышгородская», «Зенит», «Киев-Петровка», «Огородная», «Киев-Днепровский», «Левобережная», «Русановка», «Дарница» (пересадочные узлы на станциях метрополитена «Дарница», «Берестейская», «Петровка», «Левобережная», «Сырец»). В целом предусмотрено оборудовать и задействовать 14 железнодорожных станций, на линии которых есть 6 станций метрополитена. Уже завершено строительство береговых платформ на станции «Левобережная».