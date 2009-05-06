Beeline расширил услуги международного роуминга

Оператор связи Beeline (включает ЗАО «УРС» и ООО «Голден Телеком») расширил международный роуминг для контрактных абонентов в Колумбии и Саудовской Аварии. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе оператора.

«Теперь контрактные абоненты Beeline могут пользоваться услугами сотовой связи, пребывая в Саудовской Аравии или Колумбии», - отмечается в сообщении.

В Колумбии международный роуминг стал доступен для абонентов «Beeline Бизнес» благодаря сотрудничеству Beeline с новым роуминг-партнером – компанией Colombia Movil SA (Tigo). «Colombia Movil SA» – оператор мобильной связи стандарта GSM 1900, с покрытием во всех мегаполисах страны.

В Саудовской Аравии роуминг для контрактных абонентов Beeline налажен в партнерстве с местным оператором «MTC Saudi Arabia (zain SA)». «MTC Saudi Arabia (zain SA)» является оператором сотовой связи стандарта GSM 900/1800 и имеет покрытие по всей территории Саудовской Аравии.

Услуга международного роуминга для абонентов «Beeline Бизнес» позволяет совершать звонки, отправлять и получать SMS и MMS сообщения, пребывая за рубежом. В настоящее время роуминг для клиентов «Beeline Бизнес» доступен в сетях 190 операторов в 120 странах мира. GPRS-роуминг работает в 29 странах, в сетях 35 операторов. Абоненты Beeline предоплаченной формы обслуживания могут воспользоваться услугами международного роуминга в сетях 63 операторов в 52 странах мира.

Справка УНИАН. ЗАО «Украинские радиосистемы» и ООО «Голден Телеком» входят в международную группу компаний «ВымпелКом», осуществляющую коммерческие операции в 7 странах СНГ. В группу компаний «ВымпелКом» входят операторы связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет в России, Казахстане, Украине, Таджикистане, Узбекистане, Грузии и Армении, а также во Вьетнаме и Камбодже. Лицензии группы компаний «ВымпелКом» охватывают территории с общим населением около 340 млн человек. Услуги предоставляются под брендом Beeline и «Beeline Бизнес». Акции ОАО «ВымпелКом» котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под символом “VIP”.