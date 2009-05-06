Киевская детская железная дорога открыла сезон

Сегодня Киевская детская железная дорога открыла очередной сезон.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным начальника Юго-Западной железной дороги Алексея КРИВОПИШИНА, в рамках учебно-производственной практики дети и подростки осваивают около 20 различных железнодорожных профессий – от машиниста, путейщика до кассира.

В этом году обучение пройдут 450 детей.

С 1953 г., когда дорога начала свою работу, обучение здесь прошли свыше 30 тысяч детей. По словам А.КРИВОПИШИНА, около половины из тех, кто проходит здесь практику, связывают свою рабочую карьеру в дальнейшем с железной дорогой.

На Киевской детской железной дороге дети проходят обучение по профессиям машиниста тепловоза, дежурного по станции, диспетчера движения поездов, проводника, осмотрщика вагона, кассира и пр. В около 20 школах Киева организованы специальные учебные классы, кружки. Здесь обучаются дети от 10 до 17 лет. С октября по апрель ученики получают теоретические знания, с мая по август – закрепляют их во время учебно-производственной практики.

Справка УНИАН. Сегодня Киевская детская железная дорога имеет две станции, депо подвижного состава, мастерскую, два тепловоза, три вагона. Длина путей - 2,5 км.