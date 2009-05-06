ПЖД проведет месячник повышения доходности

На Приднепровской железной дороге (ПЖД) с 1 по 31 мая 2009 года с целью повышения качества обслуживания пассажиров на вокзалах и в поездах пригородного сообщения, увеличения доходных поступлений от перевозки пассажиров объявлен месячник повышения доходности от перевозки пассажиров в пригородном сообщении.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ПЖД.

В частности, в ходе месячника будут проведены рейды по выявлению безбилетных пассажиров,пассажиров с фальшивыми билетами и пассажиров льготных категорий, которые не имеют соответственно оформленных проездных документов, также будет проверяться соответствие стоимости билета пассажира фактической дальности поездки. На протяжении месяца будет проводиться перронный контроль и контроль турникетных систем.

Как напоминают на железной дороге, по итогам прошлого месячника, который проводился в феврале этого года, было получено 3 млн. 738,5 тыс. грн. доходных поступлений. Во время проверок при посадке в поезда выявлен 31 тыс. 691 пассажир без проездных документов. При проверках в поездах 36 тыс. 781 пассажир приобрел билеты на сумму 117,57 тыс. грн., также выявлено 18 тыс. 935 пассажиров льготных категорий без посадочных талонов. Изъято 373 поддельных и недействительных документа.