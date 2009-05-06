Разработана целевая программа безопасности полетов

Госавиаадминистрация разработала Государственную целевую программу безопасности полетов на период до 2015 года.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Минтранссвязи, соответствующий проект постановления Кабинета министров Украины «Об утверждении Государственной целевой программы безопасности полетов на период до 2015 года» выносится на общественное обсуждение.

Программа разработана в соответствии с требованиями стандартов и рекомендуемой практики ІКАО относительно внедрения национальных программ безопасности полетов и приемлемых для государства систем управления безопасностью полетов субъектами авиационной деятельности в 2009 году.

Как отмечают в ведомстве, внедрение системы управления безопасностью полетов обеспечит сокращение количества авиационных происшествий и человеческих жертв с одновременной модернизацией авиационной отрасли по всем направлениям ее деятельности.

В частности, в соответствии со стандартами и рекомендуемой практикой ІКАО и требованиями Европейского Союза, программа предусматривает создание органа независимого расследования авиационных происшествий и инцидентов, основная цель которого – обеспечить управление безопасностью полетов, а не устанавливать вину или ответственность.

По данным Минтранссвязи, реализация программы позволит повысить уровень безопасности полетов на 50% за 7 лет, снизить количество погибших и травмированных пассажиров и членов экипажей в результате авиационных происшествий.

Что касается финансового обеспечения программы безопасности полетов на 2009-2015 годы, то для реализации ее мероприятий понадобится 84 млн. грн. из Государственного бюджета и Государственного специализированного фонда финансирования общегосударственных расходов на авиационную деятельность и участие Украины в международных авиационных организациях.

Для решения проблем с безопасностью полетов и реализации программы необходимо будет осуществить комплекс мероприятий. Среди обязательных – усовершенствование государственной политики по вопросам обеспечения безопасности полетов, улучшение работы по расследованию авиационных событий и инцидентов путем создания Национальной комиссии по расследованию авиационных событий.