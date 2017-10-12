Авто на еврономерах: в Раде заявили, что законопроект о растаможке уже готов

Председатель Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политик Нина Южанина заявила, что законопроект о растаможке автомобилей на иностранной регистрации уже готов. Об этом она сказала в эфире "5 канала".

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"Законопроект готов и готов именно с той идеологией, которую проговаривали с активистами и без них. Я думаю, что общество также ожидает, какое решение может принять власть. Я пытаюсь сейчас собрать руководителей исполнительной ветви власти и законодательной для того, чтобы в последний раз проговорить концепцию законопроекта, который мы будем предлагать. Она отличная от того, что говорили мы с участниками акции", – заявила Южанина.

По ее словам, нельзя сейчас проводить акцию для тех людей, которые «воспользовались пробелами в таможенном законодательстве, нарушили существующее законодательство и использовали эту систему незаконного ввоза в режиме временного ввоза или режиме транзита».

По мнению депутата, главная причина, по которой автовладельцы не хотят растаможивать автомобили - это не размер акцизного налога.

"Не в нем (акцизный налог - ред) вся причина... потому что еще есть уплата ввозной пошлины - 8,5%, НДС - 20% от стоимости автомобиля. Поэтому мы должны подойти взвешенно и на какой-то период времени принять такую шкалу акцизного налога, чтобы каждый гражданин, который захочет, смог привезти старый автомобиль", - отметила председатель парламентского комитета.

Южанина также заявила, что либерализация должна применяться с коэффициентом в зависимости от возраста автомобиля.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября в Киеве владельцы автомобилей с иностранной регистрацией из всех городов Украины перекрыли движение по улице Грушевского от Европейской площади до станции метро "Арсенальная". Они требовали от правительства снизить цену растаможки автомобиля и не оказывать давления на владельцев транспортных средств с еврономерами.

На территории Украины с нарушением закона находится более 63,9 тыс. транспортных средств коммерческого и личного пользования с иностранной регистрацией, ввезенных в течение 2015-2017 годов в режиме транзита и временного ввоза.