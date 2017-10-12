Первое, сендвич и десерт: в ночных поездах с ноября начнут предлагать ужин

В украинских поездах ночной категории в ноябре введут сервис полноценного питания, пассажирам среди прочего будут предлагать первые блюда, сендвичи, снэки и десерты. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

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Сообщается, что пассажиры будут иметь возможность предзаказа услуги питания во время приобретения билетов. Также они смогут приобрести выбранное блюдо непосредственно в поезде.

Глава правления УЗ Евгений Кравцов заверил, что стоимость блюд в поездах будет такой, как в заведениях общественного питания средней ценовой категории.