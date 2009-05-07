Porsche готов объединиться с Volkswagen

Члены правления компании производителя спортивных автомобилей Porsche после заседания в штаб-квартире комании в Штутгарте заявили о своей готовности к слиянию с автоконцерном Volkswagen, сообщает k2kapital..

Представители Porsche высказались за создание "интегрированной группы", выпускающей автомобили под 10 различными торговыми марками.

Предполагается создание рабочей группы из представителей обеих компаний и разработка в течение 4 недель основы для принятия решений относительно будущей структуры нового объединения.