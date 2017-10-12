Крупнейшая авиакомпания Германии Lufthansa покупает активы обанкротившейся Air Berlin

Авиакомпания Lufthansa договорилась о покупке большей части активов разорившегося перевозчика Air Berlin, рассказал в интервью газете Rheinische Post гендиректор Lufthansa Карстен Шпор, передает РБК.

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По его словам, общий объем инвестиций составит €1,5 млрд. Взамен Lufthansa получит 81 самолет Air Berlin, а также трудоустроит ​на работу 3 тыс. бывших сотрудников компании-лоукостера.

По его словам, Lufthansa «никогда не скрывала», что «интенсивно занимается» разработкой мер, которые могли бы помочь ведущему авиаперевозчику Германии справиться с выходом на рынок Air Berlin. Вместе с тем Шпор подчеркнул, что говорить о том, что Lufthansa будет доминировать на рынке, неверно, так как ее доля на мировом рынке авиаперевозок составляет 3%, а в Европе — 14%. «Не может быть и речи о якобы угрожающей (рынку авиаперевозок – ред.) монополии (со стороны Lufthansa – ред.)», — указал он.

Шпор ожидает, что полная интеграция самолетов и команды Air Berlin в бизнес Lufthansa займет до одного года.

Авиакомпания-лоукостер Air Berlin объявила о начале процедуры банкротства 15 августа, после того как ее основной акционер, национальный авиаперевозчик ОАЭ Etihad Airways, приостановил финансирование компании. Etihad принадлежит 29,2% Air Berlin.

По данным Deutcshe Welle, Air Berlin, в которой работают около 8 тыс. сотрудников, отчитывалась об убытках с 2008 года.

До своего банкротства авиакомпания проводила реструктуризацию, чтобы минимизировать свои расходы: для этого, например, Air Berlin отдала в лизинг часть своего флота Lufthansa. По данным Bloomberg, за последние шесть лет убытки Air Berlin составили €2,7 млрд, а чистый долг — €1,2 млрд. После объявления о банкротстве авиакомпании правительство Германии выделило на ее поддержку кредит на €150 млн.

По состоянию на 31 марта 2017 года флот компании насчитывал 144 самолета, из них большая часть (61) — Airbus 320.