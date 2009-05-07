Chrysler предлагает скидки на машины

Автомобилестроительная компания Chrysler, осуществляющая реструктуризацию на период банкротства, стимулирует потребителей покупать свою продукцию. На период с 6 мая по 1 июня включительно потенциальным покупателям предложены скидки, достигающие 6 тыс долл за машину, сообщает ПРАЙМ-ТАСС..

При приобретении моделей автогиганта образца 2009 г и выплате наличными потребители смогут экономить до 4 тыс долл. Скидки до 1 тыс долл предлагаются владельцам автомобилей марок Chrysler, желающим заменить их на модели этой же фирмы 2008-2009 гг. Плюс к этому Chrysler обещает снизить цену машин на 1 тыс долл членам своего корпоративного "кредитного клуба".

В апреле объем продаж участника "большой тройки" американских автостроителей сократился на 48%. На прошлой неделе Chrysler направил в суд по делам банкротств в Нью-Йорке прошение о предоставлении временной защиты от кредиторов. Автогиганту разрешено на время процедуры банкротства воспользоваться кредитной линией в размере 4,5 млрд долл, выделенной специально на эти цели правительствами США и Канады.