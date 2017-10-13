Бердянский морпорт из-за строительства Россией Керченского моста снизил грузооборот на 30%

Бердянский морской торговый порт (Запорожская обл.) снизил грузооборот на 30% в связи со строительством Россией Керченского моста, которое ограничивает прохождение судов в украинские порты в Азовском море.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Администрации морских портов Украины Райвис Вецкаганс во время пресс-тура в морской торговый порт "Южный".

"Мы видим, что у нас есть падение грузооборота до 30% по Бердянскому порту. Эта ситуация связана со строительством Керченского моста и с решением грузовладельцев переориентировать грузы на другие порты. Это решение основано на непрогнозируемости закрытия пролива из-за этого моста – агенты не могут спрогнозировать ситуацию. Сейчас прошла информация, что на три дня будет закрыт вообще проход. Естественно, это настораживает. Есть определенные графики поставок. Поэтому мы видим, что есть переориентация потоков по портам на Николаев и порты Одессы", - заявил он.

При этом Вецкаганс отметил, что если раньше проход через Керченский пролив был разрешен судам длиной до 200 метров, то теперь Российская Федерация заявляет об ограничении разрешенной длины до 160 метров.

"Я очень надеюсь по Бердянску и Мариуполю, что грузовладельцы адаптируются к ситуации и вернут грузопотоки хотя бы на тот уровень, на котором возможно работать. Однако сейчас введено ограничение по осадке и по высоте и его вряд ли отменят", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в июне 2017 года заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк сообщил, что строительство Российской Федерацией моста через Керченский пролив приведет к значительному уменьшению судозаходов в морские порты Мариуполь и Бердянск, и уменьшению прибыли портовых операторов и филиалов Администрации морских портов Украины.

Справка УНИАН. Администрация морских портов Украины начала свою работу 13 июня 2013 года, объединив госпредприятия, которые вошли в новую структуру путем выделения из них стратегических объектов портовой инфраструктуры и другого имущества.

На материковой части Украины насчитывается 13 государственных морских портов. В частности, в Одесском регионе работают Одесский, Ильичевский, Белгород-Днестровский порты и порт «Южный», в Николаевском регионе расположены Николаевский порт и специализированный морской порт «Ольвия». Также Украина имеет свои порты в Азовском регионе - Мариупольский и Бердянский, а на Дунае их всего три - Ренийский, Измаильский и Усть-Дунайский. Порты Херсонского региона - Херсонский и Скадовский.

Порты аннексированного Россией Крымского полуострова – Керченский, Севастопольский, Феодосийский, Ялтинский и Евпаторийский.