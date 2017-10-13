УЗ не достигла компромисса с бизнесом по железнодорожным тарифам

Государственный монополист "Укрзализныця" не достигла компромисса с промышленниками по вопросу размера повышения железнодорожных тарифов на грузоперевозки, пишет 24tv.

Об этом стало известно по итогам расширенного заседания президиума совета Федерации работодателей Украины с участием топ-менеджмента УЗ, отраслевых ассоциаций и Госрегслужбы, которое состоялось в четверг.

Во время заседания бизнес решил пойти на компромисс и согласиться на повышение железнодорожных тарифов в размере 11,3%, хотя сначала консолидированная позиция заключалась в 8,4% -ном повышении.

"К сожалению, высшее руководство УЗ идет против воли премьера и упорно отказывается находить реальный компромисс с бизнесом по вопросу повышения железнодорожных тарифов в этом году. Президиум совета ФРУ течение этой недели дважды рассматривал этот вопрос и предлагал компромиссные решения для УЗ. Сегодня на заседании президиума как последнее предложение было озвучено рассмотреть повышение тарифа в этом году на 11,3%, при условии, что в следующем году повышение составит не более 4,5% при выполнении УЗ своей инвест-программы. К сожалению, наши предложения вновь были отвергнуты. Таким образом, можно констатировать, что руководитель УЗ имитирует диалог, для того, чтобы протянуть свою безапелляционное позицию", – сказал член президиума ФРУ Сергей Беленький.

"Для компромисса, для развития железной дороги мы решили согласиться на 11,3% роста тарифов. Есть надежда, что УЗ прислушивается к мнению бизнеса", – сказал глава ФРУ Дмитрий Олейник.

В то же время представители УЗ, среди которых были на заседании и.о. главы предприятия Евгений Кравцов, директор по экономике и финансам Андрей Рязанцев и финансовый директор Александр Бужор отвергли предложение бизнеса в категорической форме, заявив, что компанию устраивает только индексация на 15% в этом году.

"В качестве альтернативы мы согласились на 15%, чтобы прийти к общему знаменателю с бизнесом", – сказал Кравцов.

Однако многие представители бизнеса признали это предложение УЗ не как компромисс, а как метод "ломки бизнеса через колено".

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что в процессе повышения тарифов на железнодорожные грузоперевозки должен быть найден компромисс с бизнесом.

"Перед Министерством инфраструктуры стоит непростая задача - необходимо скорректировать тарифы таким образом, чтобы они были приемлемыми для реального сектора экономики и позволили модернизировать парк украинской железной дороги, которая была десятилетиями в стагнации. И здесь надо в диалоге с бизнесом найти приемлемое решение", – сказал тогда Гройсман.