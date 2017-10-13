Каленков назвал лидеров среди предприятий ГМК по "нелюбви" со стороны "Укрзалізниці"

Президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков считает "сплошным разочарованием" итоги 1-й декады октября по обеспечению предприятий горно-металлургического комплекса полувагонами "Укрзалізниці".

Такое мнение Каленков высказал в блоге на сайте "Укрметаллургпром", пишет Обозреватель.

По его информации, несмотря на усредненный результат в 25% (что по-прежнему далеко от целевых 35%), обеспечение отдельных предприятий полувагонами упало "достаточно существенно". Среди лидеров по "нелюбви" со стороны "Укрзалізниці" – Северный, Ингулецкий, Полтавский ГОК, а также Запорожсталь и АМКР (обеспечение от 2% до 15%).

Также Каленков отметил, что о невыполнении планов отгрузки из-за необеспечения полувагонами ЦТЛ заявил Центральный ГОК. Снова под угрозой срыва оказались производственные и экспортные планы крупнейших предприятий страны.

"К своему большому сожалению вынужден подытожить, что новоназначенному руководителю УЗ Евгению Кравцову не хватило воли для принципиального решения вопроса о пропорциональном распределении госпарка полувагонов между грузоотправителями Украины на уровне 35-40% их общей погрузки. Вместо этого он предпочитает рассказывать о том, как ему с миллиардами на счетах и колоссальными резервами в части снижения затрат критически важно поднять тарифы на грузовые перевозки, у которых и так на сегодняшний день рентабельность на уровне 40%, а также о своих планах по внедрению некой автоматической системы, которая в исполнении текущего менеджмента ЦТЛ полностью себя дискредитировала в части зерновозов", - пишет президент "Укрметаллургпрома".

По его словам, сейчас "по рынку просто хороводами ходят частные компании, которые предлагают "порешать за вагоны УЗ", намекают на связи с руководством ЦТЛ и даже едва не на первого руководителя УЗ".

Каленков подчеркнул, что предприятиям ГМК ничего другого не остается, как выносить свои проблемы на уровень Кабмина и Антимонопольного комитета.

"Рецепт решения проблемы злоупотреблений в распределении парка УЗ и дискриминации отечественных грузоотправителей есть, и он до предела прост – обеспечить пропорциональное обеспечение предприятий Украины полувагонами УЗ на уровне 35-40% их погрузки. И мы этого добьемся, только нам важно для себя понять – Кравцов за наведение порядка, или он уже "в доле"? – заключил он.