Украина заняла четвертое место в мире по количеству машин на автогазе (инфографика)

В 2016 году Украина заняла четвертое место в мире по количеству автомобильного транспорта с газобаллонным оборудованием.

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Об этом сообщается в ежегодном докладе Всемирной ассоциации LPG (WLPGA), пишет «НефтеРынок».

По данным WLPGA, на конец 2016 года в Украине насчитывалось 2,25 млн автомобилей, которые используют LPG в качестве моторного топлива или около 9% мирового автопарка.

В WLPGA добавляют, что в 2016 году крупнейшим в мире рынком по количеству автомобилей с ГБО остается Турция, где зарегистрировано около 4,44 млн авто на LPG. На втором месте находится Россия – 3 млн. Тройку лидеров замыкает Польша, где насчитывается почти 2,98 млн автомобилей, на которых установлено газобаллонное оборудование.

Всего же по состоянию на начало 2017 года в мире насчитывалось 26,8 млн автотранспортных средств, которые используют LPG в качестве топлива или около 9% мирового автомобильного парка.

Также в 2016 году Украина заняла седьмое место в мире по объемам потребления LPG в качестве моторного топлива.

По данным WLPGA, в 2016 году на украинский рынок пришлось 4,7% мирового потребления автогаза или около 1,3 млн т.

В WLPGA добавляют, что в 2016 году крупнейшим в мире рынком автогаза остается Южная Корея, несмотря на тот факт, что в 2016 году страна снова продемонстрировала отрицательную динамику. Второе место по объему потребления занимает Турция. Здесь продолжают наращивать продажи сжиженного газа на АГЗС. По итогам 2016 года их объем достиг 3,14 млн т.

Отметим, что по прогнозам консалтинговой компании UPECO, в 2017 году рынок сжиженного газа в Украине покажет увеличение с 1,47 до 1,6 млн т. В структуре потребления LPG более 90% составит автогаз.