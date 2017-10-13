В Латвии заметили первый украинский суперкар за €700 тысяч (фото)

12 октября на латвийской автозаправке заметили первый украинский суперкар Himera Q.

Один из очевидцев предположил, что это Lada Raven, но, вероятнее, это был украинский Himera Q, передает Delfi Auto.

Отмечается, что Himera Q часто идентифицируют с Lada Raven, поскольку у них один дизайнер – Дмитрий Лазарев. В 2014 году он подал на конкурс новых авто свою модель - Lada Raven. Но вскоре Лазарев отказался от дизайнерских эскизов, поданных на конкурс "АвтоВАЗа", поскольку он хотел, чтобы его творчество оценивалось именно профессионалами, а не пользователями Интернета, как планировал производитель.

Читайте такжеВ США впервые представили суперкар, напечатанный на 3D-принтере

Он отозвал рисунки, которыми заинтересовались украинские бизнесмены. Тем не менее, продолжалось развитие первого суперкара Himera Q украинцами, и в его дизайн были внесены коррективы: изменились как пропорции, так и визуальные детали.

Суперкар будет доступен в электроверсии за 700 тыс. евро и с бензиновым двигателем от Audi R8 за 500 тыс.

Ранее в центре Москвы заметили спортивное авто на российских номерах и с гербом Украины на капоте.