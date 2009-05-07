На железной дороге приняты меры против гриппа А/H1N1

Для предупреждения случаев заражения вирусом А/H1N1 в Украине санитарно-эпидемиологическая служба на железнодорожном транспорте разработала комплекс противоэпидемиологических мер.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Все пограничные санитарные контрольные пункты переведены на круглосуточный режим работы, в поездах и на вокзалах проводятся усиленные дезинфекционные мероприятия, во всех поездах межгосударственного сообщения и на вокзалах вывешены памятки «Осторожно – грипп». Кроме того, для всех поездных бригад проведен инструктаж относительно действий в случае появления подозрений о заболевании гриппом.

На центральный санитарный контрольный пункт на станции Киев-пассажирский ежедневно с пограничных санстанций поступает информация о количестве поездов и пассажиров, которые пересекли государственную границу Украины, и об обращении граждан в медпункты на вокзалах с подозрением на грипп.

На Юго-Западной железной дороге на границе с Россией, Беларусью и Молдовой действуют 6 санитарных пограничных пунктов, еще 5 – на Львовской железной дороге, на границе с Польшей, Венгрией, Румынией и Словакией.

Подчеркивается, что эти мероприятия будут проводиться до тех пор, пока эпидемиологическая ситуация в мире в отношении этого инфекционного заболевания будет оставаться напряженной.